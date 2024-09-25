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Erzurum'da Kaybolan Telefon 2 Gün Sonra Bulundu

Erzurum'da Kaybolan Telefon 2 Gün Sonra Bulundu
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde kaybolan bir telefon, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 2 gün sonra bulundu ve sahibine teslim edildi.

Erzurum'da bir kadının 2 gün önce kaybettiği telefon, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Hınıs ilçesinde önceki gün telefonunu kaybeden E.T, ilçe emniyetine başvurdu.

Suç araştırma ve soruşturma ekipleri, E.T'nin geçtiği güzergahlarda yaptığı 2 günlük araştırma sonucu, telefonu yol kenarındaki şantiye alanında buldu.

Ekipler, telefonu E.T'ye teslim etti.

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Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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