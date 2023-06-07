Erzurum'da Kaybolan Küçük Kız 5 Saat Sonra Bulundu

Erzurum'da babasıyla birlikte parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ayşegül Sıçrar için polis seferber oldu. Yunus timleri, resmi ve sivil polisler araçlı ve yaya olarak saatlerce arama yaptı. Kamera görüntülerinden geçtiği cadde ve sokaklar belirlenen küçük kız, 5 saat sonra Aliravi Caddesi'nde yürürken bulundu.

ERZURUM'da babasının yanında oynarken kaybolan Aşegül Sıçrar (5) için polis seferber oldu. Yunus timleri motosikletlerle parkları didik didik ararken, hem resmi hem de sivil polisler araçlı ve yaya olarak saatlerce arama yaptı. Kamera görüntülerinden geçtiği cadde ve sokaklar belirlenen küçük kız kaybolduktan 5 saat sonra bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Merkez Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesinde meydana gelen olayda, Semra-Ahmet Sıçrar çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Ayşegül, öğle saatlerinde kayboldu. Apartman görevlisi olarak çalışan baba Ahmet Sıçrar, yanında olan kızının kaybolduğunu anlayınca polisten yardım istedi. Küçük kızın kaybolduğu ihbarı üzerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yunus timlerinin de katıldığı ekipler, Rabiaana ve çevredeki mahalleleri didik didik aradı. Çocuk parklarının yanısıra, cadde ve sokakları gezen polis, bazı işyerlerinin kamera kayıtlarını da inceledi. Ayşegül'ün geçtiği cadde ve sokaklar belirlenerek aramalar o bölgelerde yoğunlaştırıldı. Çok sayıda polisin katıldığı arama sonunda Ayşegül, Aliravi Caddesi'nde yürürken bulundu.

Korkudan ağlayan küçük kızı alan polisler, endişe içinde bekleyen ailesine teslim etti.