Erzurum'da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi'nde kaybolan 3 yaşındaki Faris Çoruh'un cansız bedeni mahallenin sulama kanalında bulundu. Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan aramalarda çocuğun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi'nde kaybolan 3 yaşındaki Faris Çoruh'un cansız bedeni mahallenin sulama kanalında bulundu.

Sema-Musa Çoruh çiftinin oğulları olan Faris'in kaybolduğu anlaşılınca jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ekipleri ve köylüler mahallenin her yerinde aradıkları talihsiz küçük çocuğu, sulama kanalında cansız şekilde buldular. Çocuğun ailesi ve yakınlarına yasa boğan olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. - ERZURUM