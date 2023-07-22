Erzurum'da Kavşakta Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 6 Kişi Yaralandı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kavşağa dikkatsiz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılara müdahale edildi ve polis inceleme başlattı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kavşağa dikkatsiz giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde SGK kavşağında meydana gelen trafik kazasında kavşağa dikkatsiz giren 25 AAG 236 ve 09 CCC 67 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aydınlatma direğine çarpan otomobil kaldırım üzerine çıkarak durabildi.

Kaza sonrası 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. 6 kişinin yaralandığı kazada yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar Şehir hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM