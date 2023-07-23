Erzurum Palandöken ilçesinde meydana gelen kazada iki aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı. Son günlerde Erzurum'da sayıları hızla artan kazalar korkutmaya devam ediyor.

Erzurum'da kavşakta iki araç kaza yaptı

ERZURUM - Erzurum Palandöken ilçesinde meydana gelen kazada iki aracın karıştığı kazada yaralana olmadı.

Son günlerde Erzurum'da sayıları hızla artan kazalar korkutmaya devam ediyor. Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Şehit Polis Murat Ellik Bulvarı'nda 25 ABY 404 ve 09K2253 plakalı araçlar kavşakta kafa kafa çarpıştılar. Araçlar refüjlere ve trafik ışıklarına çarparak durabildiler. Kaza da araçlarda bulunan sürücü ve yolcular yara almadan kurtuldu. Olay sonrası polis soruşturma yaparken araçlar çekiciler tarafından olay yerinden kaldırıldı.