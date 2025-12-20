Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Erzurum'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muratpaşa Mahallesi'nde Muzaffer Çimagil'in (33) ağır yaralandığı kavganın ardından ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Araştırmalarda bölgeden koşarak kaçtığı tespit edilen Y.K. (24), M.S.K. (27), M.A. (32) ve M.T.B. (23) belirlenen adreslerde polislerce yakalandı.

Kavganın gerçekleştiği adrese yakın bir çöp konteynerinde suç aletiyle şüphelilerden birine ait olduğunu değerlendirilen kanlı kıyafet bulundu.

Çimagil'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan Çimagil'in 13, şüphelilerden M.A. ile M.T.B. ve Y.K'nin 3, M.S.K'nin de 1 kaydının olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Kıbrıs Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çimagil, bıçakla ağır yaralanmıştı.