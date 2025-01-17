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Erzurum'da karne heyecanı yaşayan öğrenciler, polis hediyeleriyle sevindi

Erzurum'da karne heyecanı yaşayan öğrenciler, polis hediyeleriyle sevindi
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Erzurum'da polis ekipleri, öğrencileri karne gününde hediyelerle sevindirdi.

Erzurum'da polis ekipleri, öğrencileri karne gününde hediyelerle sevindirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Erzurum Polis Eşleri Derneği üyeleri kentteki bazı okullarda öğrencilerin karne gününe katıldı.

Dernek üyeleri ve polis ekipleri kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki Şehit Bülent Karataş İlkokulu'nu ziyaret etti. Karnelerini alan öğrencilere mont, okul kütüphanesine de kitap hediye edildi.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Elmadalı İlkokulu'na giderek, öğrencilerin karne programına katıldı.

Ekipler, mesleklerini anlattıkları öğrencilere spor malzemeleri ile okuma ve kırtasiye seti hediye edip, onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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