Haberler

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin "kar timleri" mücadeleye başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 'kar timleri' mücadeleye başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri, 1600 yerleşim yerinde 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Sekmen, bu kış Erzurum'a çok sayıda turist beklediklerini duyurdu.

Kar yağışının etkisini artırdığı Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri, 1600 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlatan kar timleri, tüm ekipmanlarıyla haftada 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor.

Kar timleri yaklaşık 1600 yerleşim yerinde, 7 bin 700 kilometrelik yol ağında 1200 personel, 400 araçla karla mücadele çalışmasında görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tüm birimlerin mücadeleye hazır olduğunu belirterek, "İnşallah kışın keyfini hep beraber yaşayacağız. Erzurum kar ve kış şehridir. Bu sene çok sayıda yerli ve yabancı turisti Erzurum'a kayak merkezlerimize bekliyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel şekilde geçirmeleri için tüm imkanlarımızı halkımızın hizmetine seferber edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, -4 dereceye aldırış etmeden karda futbol oynadı

Görüntüdeki isimleri tanıdınız mı? -4 derece soğuğa aldırış etmediler
Sadettin Saran'la ilgili çok konuşulacak iddia: Kongreye gidip başkanlığı bırakacak

Canlı yayında çok konuşulacak iddia: En geç ocak ayında...