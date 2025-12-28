Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 'kar timleri' mücadeleye başladı

Kar yağışının etkisini artırdığı Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri, 1600 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlatan kar timleri, tüm ekipmanlarıyla haftada 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor.

Kar timleri yaklaşık 1600 yerleşim yerinde, 7 bin 700 kilometrelik yol ağında 1200 personel, 400 araçla karla mücadele çalışmasında görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tüm birimlerin mücadeleye hazır olduğunu belirterek, "İnşallah kışın keyfini hep beraber yaşayacağız. Erzurum kar ve kış şehridir. Bu sene çok sayıda yerli ve yabancı turisti Erzurum'a kayak merkezlerimize bekliyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel şekilde geçirmeleri için tüm imkanlarımızı halkımızın hizmetine seferber edeceğiz." ifadelerini kullandı.