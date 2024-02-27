Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Karayolları Ekipleri Karla Mücadele Çalışması Yürütüyor

Güncelleme:

Erzurum'da Karayolları ekipleri, il merkezini Tekman ilçesine bağlayan kara yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, yol genişletme ve kar savurma çalışmalarıyla sürücülerin sıkıntı yaşamamasını sağlıyor.

Erzurum'da Karayolları ekipleri, il merkezini Tekman ilçesine bağlayan kara yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine ulaşım sağlanan alternatif güzergahlardan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi mevkisinde çalışma başlattı.

Ekipler, ulaşıma açık olan güzergahta sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yol genişletme çalışması yapıyor.

Kar savurma, kepçe, greyder ve kamyonlarla çalışma yürüten ekipler, bazı noktalarda 1 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title