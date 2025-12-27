Haberler

Erzurum'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, sürücüleri zor durumda bırakırken, soğuk havayı fırsat bilen bazı yerli turistler tarihi mekanlarda fotoğraf çekti.

ERZURUM'da soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, kayganlaşan yollarda sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Soğuk havaya aldırış etmeyenler de dışarı çıkıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kentte hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşerken, kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü de kentte, kayganlaşan yollarda sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının gece yarısı eksi 10'a düşmesi beklenirken, soğuk havaya aldırış etmeyenler dışarı çıkıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Yerli turistlerin de tarihi Çifte Minareli Medrese ile Erzurum Kalesi önünde fotoğraf çektirdikleri görüldü.

'ANKARA'DA BÖYLE HAVALARI BULAMIYORUZ'

Ankara'dan eşi ve iki kızıyla Erzurum'u gezmeye gelen Necati Ünsal, "İki gündür Kars'tayım. Akşam Kars'a döneceğim, yarın da Ankara'ya uçacağım. Kar yağması ne güzel oldu. Biz de Erzurum'un havasının Erzurum gibi olmasını bekliyorduk. Soğuk, kış, çetin. Ankara'da bulamıyoruz artık böyle havaları; yıllardır göremiyoruz. Böyle bir hava herkese bereketli olsun" dedi.

