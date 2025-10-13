Erzurum'da Kar Yağışı Şehir Merkezini Beyaza Bürüdü

Haberler

Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde kar kalınlığını 10 santimetreye çıkardı. Sürücüler, hazırlıksız yakalandıkları yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın gün boyunca devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Erzurum'da gece kar yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağmurla birlikte yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Henüz kış lastiklerini taktırmayan sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Palandöken ilçesinde karla kaplı otomobilini temizleyen Tanju Kara, "Kar yağışını bekliyorduk ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Umarım çok zor geçmez bu kış. Hazırlıksız yakalandık. Kış lastiklerini de taktırmamıştık henüz" dedi.

Kar yağışı Erzurum'un ilçelerinde de etkili oldu. Çat, Horasan, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya Tortum, Uzundere, Köprüköy, Aşkale, Hınıs, Karayazı, Pasinler, Tekman ve Karaçoban ilçeleri de karla beyaza büründü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışlı havanın bugün, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

ERZİNCAN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU

Erzincan'ın kent merkezinde etkili olan yağmur sonrası, yüksek kesimler de yağan karla beyaza büründü. Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Tabiat Parkı'nda ve Kürelik köyünde kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
