Erzurum'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Erzurum'da 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, cadde ve sokakların beyaza bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar araçlarını temizlerken, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte pazar günü başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Giderek etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.
Vatandaşlar karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.
Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.