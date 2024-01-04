Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'da bir süredir etkisini kaybeden kar yağışı geri döndü, sabah saatlerinde yağış başladı.

Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum ve çevresinde beş gün boyunca kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak. Bu gün sabah saatlerinde başlayan kar yağışının hafif şekilde devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise -7 derecelerde olması tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla, şehir merkezindeki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda çalışma başlattı. Yetkililer özellikle sürücüleri uyararak buzlanma ve karlı yollarda dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdiler.