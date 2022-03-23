Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum'da yaşamı olumsuz etkileyen kar, tipi ve soğuk hava, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaşamı olumsuz etkileyen Kar, tipi ve soğuk hava, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar ve tipi, akşam da aralıklarla devam ediyor.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte, zaman zaman trafik kazaları meydana geliyor.

Şenkaya ilçesinde de köylerine gitmek isteyen ancak fırtına nedeniyle kara saplanan vatandaşların aracı, halat ve çekici yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan ilçenin Aktaş Mahallesi kırsalında kar nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini de jandarma ve Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kurtardı.

Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Trafik Kazaları, Erzurum, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title