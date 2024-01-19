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Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan öğrencilere yardım

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Erzurum'un Tekman ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler evlerine, ekiplerin çalışmasıyla snowtrackla ulaştırıldı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenciler evlerine, ekiplerin çalışmasıyla snowtrackla ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Geçitköy Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Oğuz, dün Büyükşehir Belediyesini arayarak kar ve tipi nedeniyle yerleşim yerlerinin yolunun kapandığını, mahalledeki çocukların okuldan eve dönemediğini bildirip, yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen belediyenin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çocukları okuldan alarak snowtrackla evlerine ulaştırdı.

Oğuz, yardımlarına karşılık verildiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Tekman'daki kurumlara teşekkür etti.

Sekmen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye olarak her zaman vatandaşların emrinde olduklarını belirterek, "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimiz, Tekman Geçitköy Mahallemizden bizlere ulaşan Mehmet Oğuz kardeşimizin çağrısı sonucunda kıymetli evlatlarımızın eğitim hayatlarına erişebilmeleri adına her türlü imkanımızı seferber ettik. Vatandaşlarımız için canla başla çalışmaya, bütün olanaklarımızla hizmet üretmeye ve hemşerilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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