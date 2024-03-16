Erzurum'da kar nedeniyle 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum'da kar nedeniyle 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.