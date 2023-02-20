Erzurum'da kar etkili oluyor
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Erzurum'da yüksek kesimler ile kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.
Erzurum'da yüksek kesimler ile kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.
Kent merkezinde akşam saatlerinde gittikçe şiddetini artıran kar yağışı, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.
Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi ve Ulu Cami gibi çok sayıdaki tarihi mekan beyaza büründü.
Park halindeki araçların üzerleri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar yol ve kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA / Güncel