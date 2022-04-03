Erzurum'da kapalı olan 25 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma açıldı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde geçen hafta yağan kar nedeniyle etkili olan soğuk hava yerini güneşe bıraktı.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de 10, Erzincan ve Iğdır'da 8, Erzurum'da 2, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8 ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içindeki sıcaklığın ise, Tunceli ve Iğdır'da 25, Erzincan'da 24, Erzurum, Kars ile Ağrı'da 16 ve Ardahan'da 15 derece olması bekleniyor.

İl merkezlerinden Ağrı'da kar kalınlığı 35, Ardahan'da 8, Erzurum'da 4 ve Kars'ta 3 santimetre ölçüldü.

Erzurum'da, havanın ısınmasıyla çatılarda oluşan buz sarkıtları ve kar birikintileri erimeye başladı. Olumsuz hava koşulları ve kırsal bölgelerdeki kar nedeniyle kapalı olan 25 mahalle ve mezranın yolu açıldı.

Kars'ta da kardan dolayı kapanan Arpaçay ilçesine bağlı Bacıoğlu köyü ile Kağızman-Ağrı kara yolunun açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.