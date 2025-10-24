Haberler

Erzurum'da Kapalı Alanlarda Sigara Denetimi Başlatıldı

Güncelleme:
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, kapalı alanlarda sigara içilmesini önlemek amacıyla kafe ve restoranlarda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, işletmelere uyarılarda bulunarak, sigara bağımlılığı ile mücadele için çeşitli hizmetler sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tütünle mücadele kapsamında vatandaşları sigara bağımlılığından kurtarmak ve kapalı alanlarda sigara içilmesini önlemek amacıyla kentteki kafe, restoran ve iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ziyaret ettikleri işletmelerde kapalı alanlarda sigara içilmemesi yönünde uyarılar yapan ekipler, aynı zamanda konuyla ilgili işletme sahipleriyle de işbirliği yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Emine Füsun Karaşahin, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun vizyonu ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in talimatları doğrultusunda kapalı alanlarda sigara içilmesini engelleyerek vatandaşların dumana maruz kalmalarını önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda ekiplerin işletmelere denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Karaşahin, "Sigara bağımlılığı olan vatandaşlarımıza hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimizde bulunan polikliniklerde, yerinde sigara bırakma polikliniği olarak kamu kurum ve kuruluşlarında, mobil sigara bırakma polikliniği olarak da sahada hizmet vermekteyiz. Mücadelemizin en önemli bileşenlerinden biri de kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesi. Bunun için de işletmelerimizle işbirliğimizi geliştirerek kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesine izin vermemelerini istiyoruz." dedi.

Doç. Dr. Karaşahin, aynı zamanda dumansız hava hakkına sahip çıkmaya davet ettiği vatandaşlardan kapalı alanlarda ihlal gördüklerinde Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı'nı (SABİM) arayarak ya da "Yeşil Dedektör" uygulamasından ihbarda bulunmalarını istedi.

