Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Acil durum ilan ettiler: En az 3 günlük erzak stoklayın
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Erzurum'da Kamyonun Odunluk Duvarını Yıktığı Kaza Kamerada

Erzurum'da Kamyonun Odunluk Duvarını Yıktığı Kaza Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bir kamyon, yaptığı manevra sonucu yol kenarındaki bir binanın odunluk duvarını yıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Erzurum'da kamyonun yol kenarındaki bir binanın odunluk duvarını yıktığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyreden 25 LE 296 plakalı kamyonun sürücüsü, kaldırımda park halindeyken yola çıkan 25 ACD 151 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

Kamyon, daha sonra yol kenarındaki bir binanın odunluğuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Odunluğun duvarını yıkan kamyon, kepçe yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
img

Muharrem İnce'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza
img

Kimseye cevap veremeden içeri girdi
img

Orta Doğu kaynarken Hamas'tan kritik karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef eleme adayları kim? 12 Aralık Perşembe bugün kimler potada? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Bayrampaşa, Esenyurt, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 12-13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 13. bölüm tek parça full HD izleme linki Siyah Kalp 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Aralık Çankaya, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 12-13 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gamze Karaduman Leyla'dan ayrıldı mı? Leyla dizisi Ferda neden yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.