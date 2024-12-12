Erzurum'da Kamyonun Odunluk Duvarını Yıktığı Kaza Kamerada

Erzurum'da kamyonun yol kenarındaki bir binanın odunluk duvarını yıktığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyreden 25 LE 296 plakalı kamyonun sürücüsü, kaldırımda park halindeyken yola çıkan 25 ACD 151 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

Kamyon, daha sonra yol kenarındaki bir binanın odunluğuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Odunluğun duvarını yıkan kamyon, kepçe yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.