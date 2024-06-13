Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle otomobil çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Şener S'nin (37) kullandığı 34 EZF 748 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Çiftlik Mahallesi yol ayrımında İsmail E. (20) idaresindeki 46 KZ 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü ile Peri S, Muhammet Enes S, Sadık Ali S, Barış S, Hakan S, Nefes S. ile kamyonetteki Asuman A, Suna A, Sinan A, Zeynep E. ve İsmail A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınıp kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum trafik Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

 Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

 Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title