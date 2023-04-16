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Erzurum'da kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

Erzurum'da kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Erzurum'un Horasan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Eleşkirt yolu Haydarlı Mahallesi yol ayrımında, Fetullah Babarhan idaresindeki 34 BLB 615 plakalı kamyonet takla attı.

Kazada sürücü ve Sulhattin Babarhan ile İsa Babarhan yaralandı.

Sıkıştıkları araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Güncel Haberler

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