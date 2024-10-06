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Erzurum'da Kamyonet Kazası: Sürücü Yaralandı

Erzurum'da Kamyonet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol kenarına park eden bir kamyona çarpan kamyonet, şarampole düştü. Kazada sürücü yaralanırken, yoldaki gıda ürünleri etrafa saçıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol kenarında bekleyen kamyona çarpıktan sonra kasası ayrılan ve şarampole düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

M.B. yönetimindeki 25 ADS 510 plakalı kamyonet, E-80 kara yolunda yol kenarına park edilen B.D'ye ait 25 DB 997 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kasası ayrılan kamyonet şarampole düştü, kasadaki gıda ürünleri yola saçıldı.

Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri de trafik yoğunluğu oluşan yolda güvenlik önlemi alıp, yoldaki gıda ürünlerini topladı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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