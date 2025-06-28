Erzurum'da Kamyonet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Kamyonet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Cemil Altaş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cemil Altaş (49) idaresindeki 25 EP 691 plakalı kamyonet, İnci Mahallesi yayla yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Altaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Altaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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