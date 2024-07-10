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Erzurum'da Kamyon Alt Geçitte Sıkıştı: 2 Yaralı

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kamyonun alt geçitte sıkışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kamyonun sıkıştığı yol tek taraflı trafiğe kapatıldı ve yaralılar Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, bir kamyonun alt geçitte sıkışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kurt Deresi Sokak'ta seyir halinde olan ve alt geçitten geçmeye çalışan 25 ACG 111 plakalı kamyonun üst kısmı geçitte sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ve yaralanan 2 kişi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polisleri, kamyonun sıkıştığı yolu tek taraflı trafiğe kapatarak önlem aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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