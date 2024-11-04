Erzurum'da Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisinde Dondurma ve Yakma Yöntemi

Felç ve ölüme neden olabilen kalp ritim bozukluğu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan dondurma ve yakma yöntemiyle düzeltiliyor.

Kardiyoloji bölümüne çarpıntı, nefes darlığı şikayetiyle başvuran ve tetkiklerde kalp ritminde bozukluk tespit edilen hastalar, durum değerlendirilmesinin ardından yaklaşık 2 saat süren ameliyata alınıyor.

Kapalı anjiyografi yöntemle kasıktaki toplar damar aracılığıyla kalbe ulaşılan ameliyatta, eksi 55-60 derecede soğutulmuş balonla ritim bozukluğu olan bölgelere dondurma veya radyo frekans yöntemiyle yakma uygulaması yapılıyor.

Erzurum'da ve Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanan bu tedavilerle hem kalpteki ritim bozuklukları ortadan kalkıyor hem de kalp yetmezliğinin önüne geçiliyor.

"Ritim bozukluğu, ciddi problemler ortaya çıkarabiliyor"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gökhan Ceyhun, AA muhabirine, ritim bozukluklarının kalbin kulakçıklarında olan elektriksel aktivitenin düzensiz hale gelmesiyle sonuçlandığını söyledi.

İlerleyen yaşla sıklığı artan ritim bozukluklarının kilo ve tansiyon gibi durumlarda da artabileceğini ifade eden Ceyhun, "Ritim bozukluğu ne kadar erken yaşta başlarsa, ileride kalp yetersizliği, kalp kapaklarında ciddi problemler ortaya çıkarabiliyor." dedi.

Ceyhun, son yıllarda ritim bozukluklarını dondurma ve yakma uygulamalarıyla başarıyla tedavi ettiklerini anlattı.

Ritim problemlerinde ilaç tedavisiyle başarının düşük olduğunu dile getiren Ceyhun, "Kalp ritim bozukluğu tedavi edilmezse hastaların yüzde 15- 20'sinde felç ve ölümcül durumlar ortaya çıkabiliyor. Bunu önlemek adına dondurma ve yakma işlemi yapıyoruz. Merkezimizin yanı sıra sayılı merkezlerde bu işlem yapılıyor. Operasyonda hemşire ve teknisyen arkadaşlar uzaktan bağlantıyla işlemin yapıldığı cihaz için teknik destek alıyor." diye konuştu.

Ceyhun, yaklaşık 2 yıldır 50'nin üzerinde hastaya bu işlemi yaptıklarını belirterek, çoğu hastanın işlemden fayda gördüğünü, operasyonda hastanın uyanık olduğunu ifade etti.

Tedavide uygun hastaların seçilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ceyhun, "Uygun hastalarda başarı oranı çok yüksek, yüzde 80-90'nın üzerinde. Erken teşhis ve tedavi açısından ileride kalp yetmezliği problemi yaşamamak için kalp ritminde problem olan hastalara bu işlemi öneriyoruz." dedi.

"Erken teşhis ve müdahale önemli"

En çok çarpıntı şikayetiyle başvuran hastalarda, basit bir EKG tetkikiyle ritim bozukluğuna tanı koyabildiklerini söyleyen Ceyhun, ultrasonografi ile de kalp yetersizliğini tespit ettiklerini kaydetti. Ceyhun, şöyle devam etti:

"Ritim bozukluğu varsa ve ultrasonografide kalp boyutları çok büyümemişse, bu durumun erken olduğu anlamına geliyor. Çok ilerlemeden müdahale gerekli. Müdahale edilmezse ilerleyen dönemde ritim bozukluğu kar topu ve çığ gibi büyüyerek kalbe zarar verir. Ne kadar erken müdahale edilirse, kısır döngüyü kırmış oluruz. Bunu kıramazsak ileride kalp yetmezliğine bağlı kalpte genişlemeler, kapakta kaçaklar ve nefes darlığı olmak üzere birtakım problemler oluyor. Bu duruma gelmemek için erken teşhis ve müdahale önemli."

Dondurma tedavisi uygulanan hastalardan 51 yaşındaki Nevzat Demir de 1 yıldır kalp sıkıntısı çektiğini anlatarak, "Baş ağrısıyla gittiğim Tekman ilçe hastanesinde kalpte sıkıntı tespit edildi. Gökhan hocamıza geldik, onun sayesinde şimdi durumum çok iyi, sorunum kalmadı, yeni doğmuş gibiyim. Allah hocamızı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Hastalardan Müslüm Şentürk ise kalple ilgili şikayetlerini memleketi Iğdır'da çözemeyince Erzurum'a geldiğini ifade ederek, "Gökhan hocam sayesinde kalp şikayetlerim düzeldi. Bomba gibi oldum, genç oldum. Allah onlardan razı olsun. Hastane hizmetlerinden çok memnunuz." şeklinde konuştu.