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Erzurum'da Kalp Krizi Geçiren Hastaya Anında Müdahale

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yürürken kalp krizi geçiren 64 yaşındaki Hüseyin Katırcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalbinin durduğu öğrenilen Katırcı, kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yürürken yere yığılan kalp hastası 64 yaşındaki Hüseyin Katırcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi 1. Sanayi Caddesi'nde yürüyen Hüseyin Katırcı, bir anda yere yığıldı.

Durumu görüp olay yerine gelenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Katırcı'nın kalbinin durduğu ve kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Katırcı'nın daha önce de kalp pilinden dolayı rahatsızlık geçirdiği bildirildi.

Öte yandan Katırcı'nın fenalık geçirmeden önceki anları, yere yığıldıktan sonra çevredekilerin yardıma koşması ve ambulansın olay yerine gelerek müdahale etmesi, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Yakutiye Erzurum Olaylar Güvenlik Acil Durum Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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