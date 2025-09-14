Haberler

Erzurum'da Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim

Erzurum'da Kaldırım İşgallerine Karşı Denetim
Güncelleme:
Erzurum'da zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi. Kaldırımlardaki işgal malzemeleri toplandı, ancak Türk bayraklarına dokunulmadı. Zabıta, esnafı bayrakları içeri almaları konusunda uyardı.

ERZURUM'da zabıta ekipleri, kaldırım işgaline yönelik denetim yaptı. Kaldırımlardaki masa, sandalye, duba, flama, tabela ve askılıkları toplayan zabıta memurları, bir iş yerinin önündeki Türk bayraklarına dokunmadı. Zabıta amiri, "Türk bayrağı olduğu için almıyoruz. Lütfen yolu kapatmayın ve bayrakları içeriye alın" diyerek esnafı uyardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik polislerinin de desteğiyle Cumhuriyet, Cedit ve 50. Yıl caddelerinde kaldırım işgaline yönelik denetim yaptı. Ekipler, kaldırımda, cadde kenarlarında ve refüjlerde bulunan masa, sandalye, duba, flama, tabela, askılık gibi malzemeleri tek tek toplayarak kamyonetlere yükledi. Bu sırada ceza yazılan ve malzemeleri toplanan bazı esnafla zabıta ekipleri arasında da gerginlik yaşandı. Araya giren polis ekipleri, olayı büyümeden önledi.

Polis destekli denetimler sırasında Cedit Caddesi'nde zabıta memurları, bir işyerinin önüne konulan Türk bayraklarına dokunmadı. Zabıta amiri, "Yolu kapatan, kaldırımı işgal eden her şeyi topluyoruz. Bunlar Türk bayrağı olduğu için almıyoruz. Lütfen yolu kapatmayın ve bayrakları içeriye alın" diyerek esnafı uyardı. Zabıtanın uyarısını dikkate alan esnaf Türk bayraklarını dükkanına götürdü.

Denetimleri izleyen bir vatandaş, "Keşke bu uygulamayı İzmir'de de yapsalar, Ben İzmir'den geliyorum, bütün kaldırımlar dolu, yolda yürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
