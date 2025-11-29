Haberler

Erzurum'da Kadın Doğum Kongresi: Normal Doğuma Teşvik ve Düşen Doğum Oranları

Erzurum'da düzenlenen 'Palandöken Kadın Doğum Kongresi'nde, doğum oranlarının azalması ve normal doğuma teşvik konuları ele alındı. 400'den fazla uzman hekimin katıldığı kongrede, infertilite, minimal invaziv cerrahi gibi birçok konu tartışıldı. Doç. Dr. Emsal Pınar Topdağı Yılmaz, doğum sayılarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Erzurum'da 400'den fazla kadın doğum doktorunun katılımıyla düzenlenen "Palandöken Kadın Doğum Kongresi"nin ikinci gününde, normal doğuma teşvik ve azalan doğum oranları konuşuldu.

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği, Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından dün Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen kongre, ikinci gününde sunum ve oturumlarla devam etti.

Kongreye, Türkiye'nin dört bir yanından aralarında alanında uzman akademisyenler, pratisyen hekim ve kadın doğum uzmanlarının bulunduğu 400'den fazla hekim katılıyor.

Kongrenin ikinci gününde, doğum oranlarının azalması ve normal doğuma teşvik konularında sunumlar yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.

"İnfertilite (kısırlık)", "Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi" ve "Jinekolojik Onkoloji" gibi konuların panel ortamında tartışıldığı kongre yarın sona erecek.

Kongrenin ana temalarından birisi normal doğuma teşvik

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Doç. Dr. Emsal Pınar Topdağı Yılmaz, AA muhabirine, kongrenin ana temalarından birisinin de normal doğuma teşvik olduğunu söyledi.

Erzurum'un yanı sıra Doğu Anadolu ve tüm ülkede sezaryen sayılarının yüksek olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kongrede normal doğuma teşvik, hasta hekim birlikteliğini tekrar sağlama yönünde neredeyse bir güne yakın toplantı, tartışma ve paneller düzenlendi." dedi.

Yılmaz, doğum olayında hasta korkusu gibi farklı etkenlerin de işin içine girdiğini belirterek, kongre sonrası bu konuyla ilgili bildiri hazırlayacaklarını aktardı.

Kongreye ülkenin dört bir yanından çok ciddi katılım olduğunu anlatan Yılmaz, "Kongrede birçok konu tartışılıyor ama bizim esas üzerinde durmak istediğimiz ve gündemde olan konu, doğum sayılarının artırılması. Doğu Anadolu'da özelikle ciddi anlamda doğum sayısı maalesef düşmüş durumda, bunu nasıl artırabiliriz gibi birçok panel, konuşma ve tartışma ortamı var." diye konuştu.

Yılmaz, bölge için çok önemli olan bu kongreden birçok bilimsel çalışmanın da çıkacağını dile getirdi.

"Yaşlı nüfus artıyor, ülkenin taşıyıcı güç nüfusu düşüyor"

Doğum sayılarının düşmesinin çok yönlü bir olay olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun aileye kattığı değer hiçbir şeyle karşılanamaz. Gerçekten ciddi anlamda doğum sayılarında düşüş var, yaşlı nüfus artıyor, ülkenin taşıyıcı güç nüfusu düşüyor. Bu durum demografik veri olarak gözüküyor ama ileride ciddi sorun haline gelecek. O yüzden aslında bütün parametrelerden sıyrılmış olarak doğum sayısının artırılması üzerine kafa yoruluyor. 'Aileye çocuk sayısını artırmak için ne yapılabilir?' gibi bir sürü fikir ve tartışma var."

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
