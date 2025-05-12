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Erzurum'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda Sahte Altın Ele Ge geçirildi

Erzurum'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda Sahte Altın Ele Ge geçirildi
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Jandarma ekipleri tarafından Erzurum'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 kilo sahte külçe altın ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. 25 şüpheliden biri tutuklandı.

Erzurum'da, jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 2 kilo sahte külçe altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda, geçen ay yaptıkları operasyonlarda, 2 kilo sahte külçe altın, 1 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca mühimmatı, 5 tabanca şarjörü, 1 dedektör, 12 muhtelif kazı malzemesi, 219 sahte kozmetik malzemesi ele geçirdi.

Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 25 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların, aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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