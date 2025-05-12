Erzurum'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda Sahte Altın Ele Ge geçirildi
Jandarma ekipleri tarafından Erzurum'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 kilo sahte külçe altın ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. 25 şüpheliden biri tutuklandı.
Erzurum'da, jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 2 kilo sahte külçe altın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda, geçen ay yaptıkları operasyonlarda, 2 kilo sahte külçe altın, 1 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca mühimmatı, 5 tabanca şarjörü, 1 dedektör, 12 muhtelif kazı malzemesi, 219 sahte kozmetik malzemesi ele geçirdi.
Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 25 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların, aralıksız sürdürüleceği bildirildi.