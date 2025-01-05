Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor

Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi tutuklandı, 30 şüpheliye adli işlem yapıldı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve kaçak tütün gibi birçok malzeme ele geçirildi.

Erzurum'da aralık ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yaklanan 3 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralık ayı boyunca kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda çeşitli ev ve adreslere düzenlenen operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 25 fişek, 38 tarihi sikke, 20kilo kaçak nargile tütünü, 1 kilo 124 gram kaçak tütün, 133 kaçak puro, 50 sigara likidi, 324 gümrük kaçağı akıllı saat ve 370 muhteviyatı, 300 gümrük kaçağı parfüm, 300 gümrük kaçağı kozmetik malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 30 şüpheliye ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
img

Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
img

Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
img

Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleşti
Yorumcular tek görüşte birleşti
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Lapa lapa yağacak
Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
Bakanlık ülkeyi ayağa kaldıran skandalların ardından düğmeye bastı

Son Dakika Haberleri

TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak? KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı, hd izleme linki var mı? SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor yeni bölüm tanıtımı izle! 5 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.