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Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

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Erzurum'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda jandarma ekipleri, ruhsatsız silah, büyük miktarda sigara ve tütün ürünleri ile sahte malzemeler ele geçirdi. 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 ruhsatsız tabanca, 518 bandrol, 14 bin 884 sigara kağıdı, 20 bin sigara filtresi, 560 bin makaron, 72 elektronik sigara, 1160 paket sigara, 255 kilogram tütün, 27 cep telefonu, 240 sahte konfeksiyon malzemesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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