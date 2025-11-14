Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama
Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 1273 paket sigara, 150 paket elektronik sigara tütünü ve 50 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli G.Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel