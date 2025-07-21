Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Ton 798 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi

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Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 ton 798 kilogram nargile tütünü ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 ton 798 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.

Aramalarda, 1 ton 798 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü, 30 bin muhtelif markalara ait boş nargile tütünü paketi, 6 litre nargile tütünü imalatında kullanılan aroma ile nargile tütünü imalatında kullanılan paketleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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