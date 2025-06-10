Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonlarında 15 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Mayıs'ta kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, gerçekleştirilen operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca,10 tabanca şarjörü,1 ruhsatsız av tüfeği, 615 sikke, 2 dedektör, 5 muhtelif kazı malzemesi, 115 akıllı kol saati ile 345 elektronik eşya ele geçirdi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.