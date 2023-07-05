Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 850 Kilogram Tütün ve 250 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesinde bulunan kaçak sigara imalathanesinde 850 kilogram tütün ve 250 bin adet makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 adet Elektronik Sigara dolum makinesi, 100 bin adet dolu makaron, 150 bin adet boş makaron da bulundu. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarına karşı mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram tütün ve 250 bin adet makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesinde kaçak sigara imalathanesinde yapılan aramada; 1 adet Elektronik Sigara dolum makinesi, 100 bin adet dolu makaron, 150 bin adet boş makaron, 850 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; il genelinde kaçakçılık olaylarına yönelik mücadeleye aynı kararlılık ve azimle devam edileceği bildirildi. - ERZURUM