Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 850 Kilogram Tütün ve 250 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesinde bulunan kaçak sigara imalathanesinde 850 kilogram tütün ve 250 bin adet makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 adet Elektronik Sigara dolum makinesi, 100 bin adet dolu makaron, 150 bin adet boş makaron da bulundu. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarına karşı mücadelesini sürdüreceğini bildirdi.