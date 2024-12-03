Erzurum'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 777 Ürün Ele Geçirildi

Erzurum'un Aşkale ve Horasan ilçelerinde, 777 kaçak parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Aşkale ve Horasan ilçelerinde gümrük kaçağı ürünlerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 21 Kasım'da Aşkale ile 29 Kasım'da Horasan ilçesinde bulunan bir kargo şubesinde yaptıkları aramalarda çeşitli boy ve markada 777 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Parfümler, Gümrük Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.