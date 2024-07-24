Erzurum'da Kaçak Göçmenlere Sahte Belge Düzenleyen 4 Kişi Yakalandı

ERZURUM'da kaçak göçmenlere sahte belge düzenleyen 3'ü Türk, 1'i Pakistanlı 4 kişi yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak göçmenleri sahte belgelerle batı illerine gönderen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 29 kaçak göçmen yakalanırken, 2 araca da el konuldu. Göçmenlerin batı illerine sevkini sağlayan sahte Uluslararası Koruma Başvuru Belgesi ve Yol İzin Belgesi düzenleyen 3'ü Türk, 1'i Pakistanlı 4 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Pakistanlı ile 1 Türk tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.