Erzurum'da Kaburga Kırıkları Nedeniyle Şüpheli Ölüm

Güncelleme:
65 yaşındaki Hesna Turgay, göğüs ağrısı ile başvurduğu hastanede vücudundaki kaburga kırıkları nedeniyle 5 gündür tedavi gördükten sonra yaşamını kaybetti. Ölümü şüpheli olarak kaydedilen Turgay'ın cenazesi otopsi için adli tıpa sevk edildi.

Erzurum'da 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadının, vücudundaki kaburga kırıkları nedeniyle ölümü şüpheli olarak kaydedildi.

Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi Esmani Bey Sokak'ta ikamet eden Hesna Turgay (65) göğüs ağrısı şikayetiyle 3 Eylül'de Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvurdu.?

Yapılan kontrollerde kaburgasında kırık olduğu ve ciğerinin su topladığı tespit edilen Turgay, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.?

Ölümü şüpheli olarak kaydedilen Turgay'ın cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekipleri, Turgay'ın ikamet ettiği evde inceleme yaptı.

Turgay'ın oğlu ile yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
