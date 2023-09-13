Erzurum'da Jandarma Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Vermedi

Erzurum'da jandarma ekipleri Pasinler ve Şenkaya ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Yapılan faaliyet sonucunda 67,5 gram kubar esrar maddesi, 18,4 gram skunk maddesi ve 373 bin 392 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erzurum'da jandarma ekipleri Pasinler ve Şenkaya ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde; 07-12 Eylül 2023 tarihlerinde Pasinler ve Şenkaya ilçeleri kırsalında yapılan faaliyet sonucu; 67,5 gram kubar esrar maddesi, 18,4 gram skunk maddesi, 373 bin 392 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçıları ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir." denildi. - ERZURUM