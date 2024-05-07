Erzurum'da Jandarma Operasyonlarıyla 327 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'da son 3 ayda yapılan jandarma operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 327 şüpheli yakalandı. Operasyonlar uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, kasten adam öldürme ve yaralama suçlarına yönelik gerçekleştirildi.
Erzurum'da, jandarma ekipleri son 3 ayda düzenledikleri operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 327 şüpheliyi yakaladı.
Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda şubat, mart ve nisan aylarında düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, kasten adam öldürme ve yaralama suçlarından aranan 327 şüpheliyi yakaladı.