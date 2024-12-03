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Erzurum'da Jandarma Aranan 136 Şahısı Yakaladı

Erzurum'da Jandarma Aranan 136 Şahısı Yakaladı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalarda hırsızlık, FETÖ ve cinsel istismar suçlarından aranan toplam 136 şahsı yakaladı.

Erzurum'da, jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda 136 aranan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç veya suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler kasım ayında yaptıkları çalışmalarda, hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay 20 gün, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay, çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olan kişileri yakaladı.

Farklı ilçelerde de yapılan çalışmalarda, ifadeye yönelik ile değişen yıllarda hapis cezasıyla aranması bulunan kişiler olmak üzere toplam 136 aranan şahıs yakalandı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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