Erzurum'da Jandarma 98 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Erzurum'da jandarma ekipleri, geçen ay yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 36'sı hükümlü 98 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda 98 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine karar ve azimle devam edeceklerini bildirdi.