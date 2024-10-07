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Erzurum'da Jandarma 43 Şüpheliyi Yakaladı

Erzurum'da Jandarma 43 Şüpheliyi Yakaladı
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Erzurum'da jandarma ekipleri, 1-7 Ekim tarihleri arasında yaptığı operasyonda aranması bulunan 43 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüler de yer alıyor.

Erzurum'da jandarma ekiplerinin geçen hafta yaptıkları çalışmada, aranması bulunan 43 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-7 Ekim'de çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü ile ifadeleri için aranan 33 şüpheliyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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