Erzurum'da Jandarma 43 Şüpheliyi Yakaladı

Erzurum'da jandarma ekiplerinin geçen hafta yaptıkları çalışmada, aranması bulunan 43 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-7 Ekim'de çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü ile ifadeleri için aranan 33 şüpheliyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.