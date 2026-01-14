Haberler

Erzurum'da jandarma ekipleri geçen yıl 396 düzensiz göçmeni yakaladı

Erzurum'da jandarma ekipleri, geçen yıl düzenledikleri operasyonlarda 396 düzensiz göçmeni yakaladı ve göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 22 zanlıyı tutukladı. Mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Erzurum'da jandarma ekipleri, geçen yıl sorumluluk alanında 396 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 22 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda geçen yıl yaptığı çalışmalarda 396 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayrıca ekiplerce gözaltına alınan 22 zanlı göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

