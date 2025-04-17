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Erzurum'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Erzurum'un İspir ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Erzurum'un İspir ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Numanpaşa Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda kazı yaptığını belirlediği 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 1 dedektör, 7 kürek, 2 kazma, 2 levye ve 2 matkap ucu ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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