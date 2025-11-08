Haberler

Erzurum'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Erzurum'un Horasan ilçesinde yapılan 'Anadolu Mirası' operasyonunda, ekskavatörle izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kazı derinliği 18 metre olarak tespit edildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ERZURUM'un Horasan ilçesinde ekskavatörle izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen 'Anadolu Mirası' operasyonu kapsamında, ekskavatör ile izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi, suçüstü yakalandı. İncelemede; şüphelilerin yaklaşık 18 metre derinliğinde kazı yaptığı belirlendi. Kazıda kullanılan ekskavatöre el konulurken, 4 şüpheli hakkında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
