Haberler

Erzurum'da İşçiler 7 Aydır Ücretlerini Alamadıkları İçin Çatıda Eylem Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da 7 aydır paralarını alamadıklarını iddia eden 6 işçi, inşaatta çalıştıkları binaların çatısına çıkarak eylem yaptı. İşçiler, kötü koşullarda yaşadıklarını ve sorunlarına çözüm bulamadıkları için böyle bir adım attıklarını belirttiler.

ERZURUM'da 7 aydır çalıştıkları halde paralarını alamadıklarını iddia eden 6 işçi, yapımında görev aldıkları 8 katlı 3 apartmanın çatısında eylem yaptı. İkişerli gruplar halinde yaklaşık 5 saat çatıda bekleyen işçilere arkadaşları da destek verdi.

Palandöken ilçesi Erzurumlu Emrah Caddesi'nde inşası süren 3 ayrı binada çalışan 6 işçi, ikişerli gruplar halinde çatılara çaktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleriyle görüşen işçiler, 7 aydır para alamadıklarını ve son 10 gündür kötü koşullarda konaklayıp sadece zeytin ve ekmek yiyerek karınlarını doyurduklarını ileri sürdü. Emeklerinin karşılığını istediklerini belirten işçiler, sorunlarına çözüm bulamadıkları için apartmanların çatısına çıktıklarını anlattı. Paralarını alamadıkları için memleketlerine de gidemediklerini dile getiren işçiler, çatıdan inmeyeceklerini söyledi. Sabah 08.00'de çıktıkları çatıda yaklaşık 5 saat kalan işçiler, ücretlerini ödemeyen işverenden şikayetçi olmak üzere eylemi sonlandırmayı kabul etti. İşçiler, ifadeleri alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.