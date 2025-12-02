Erzurum'da İşçiler 7 Aydır Ücretlerini Alamadıkları İçin Çatıda Eylem Yaptı

ERZURUM'da 7 aydır çalıştıkları halde paralarını alamadıklarını iddia eden 6 işçi, yapımında görev aldıkları 8 katlı 3 apartmanın çatısında eylem yaptı. İkişerli gruplar halinde yaklaşık 5 saat çatıda bekleyen işçilere arkadaşları da destek verdi.

Palandöken ilçesi Erzurumlu Emrah Caddesi'nde inşası süren 3 ayrı binada çalışan 6 işçi, ikişerli gruplar halinde çatılara çaktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleriyle görüşen işçiler, 7 aydır para alamadıklarını ve son 10 gündür kötü koşullarda konaklayıp sadece zeytin ve ekmek yiyerek karınlarını doyurduklarını ileri sürdü. Emeklerinin karşılığını istediklerini belirten işçiler, sorunlarına çözüm bulamadıkları için apartmanların çatısına çıktıklarını anlattı. Paralarını alamadıkları için memleketlerine de gidemediklerini dile getiren işçiler, çatıdan inmeyeceklerini söyledi. Sabah 08.00'de çıktıkları çatıda yaklaşık 5 saat kalan işçiler, ücretlerini ödemeyen işverenden şikayetçi olmak üzere eylemi sonlandırmayı kabul etti. İşçiler, ifadeleri alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,