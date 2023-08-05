Erzurum'da iş yerindeki yük asansörü düştü, 2 kişi yaralandı

Vaniefendi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde malzeme taşımak için kullanılan yük asansörü, içinde 2 kişi olduğu sırada 5 metre yükseklikten depoya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.