Erzurum'da İş Yerinde Çıkan Yangın

Erzurum'un Uzundere ilçesinde çıkan yangında, inşaat malzemesi satılan iş yeri kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık iki saat sonra kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde çıkan yangında, inşaat malzemesi satılan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Yukarı Ulubağ Mahallesi'nde Hasan Çelik'e ait bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 itfaiye aracı ve 3 su tankeri ile yangına müdahale etti.

Yangın, çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların desteği ve iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alındı.

Ekipler, yanarak kullanılamaz hale gelen iş yerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.